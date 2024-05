Sulla donna, condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia, pendeva un mandato di cattura internazionale

La madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, 51 anni, è stata arrestata in Pakistan. La donna era stata condannata all’ergastolo dal tribunale di Reggio Emilia per l’omicidio della figlia, avvenuto il 1 maggio 2021 a Novellara. Su di lei, latitante da quel giorno, pendeva un mandato di cattura internazionale.

Shaheen è stata rintracciata in Pakistan in un villaggio ai confini con il Kashmir. L’arresto della donna è stata possibile grazie alle attività di indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. Sarà richiesta l’estradizione.

La Corte d’assise di Reggio Emilia il 30 aprile scorso aveva depositato le motivazioni della sentenza di ergastolo per i genitori della ragazza (Shabbar Abbas e, appunto, Nazia Shaheen) e a 14 anni di reclusione lo zio Danish Hasnain per l’omicidio della 18enne di origini pachistane, scomparsa nella primavera del 2021 da Novellara e trovata morta un anno e mezzo dopo.

Secondo i giudici i genitori della ragazza l’hanno “letteralmente accompagnata a morire“, e non si esclude che a ucciderla materialmente sia stata proprio la madre. Pe i giudici Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, ha “partecipato attivamente ai momenti in cui si è decisa la sorte” della figlia e la “decisione di uccidere la giovane ragazza” è “stata concordata dai genitori nel corso delle telefonate con Danish Hasnain (lo zio ndr)” tanto che “si può affermare con sconfortante certezza che gli imputati – Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (rispettivamente padre e madre della 18enne ndr) abbiano letteralmente accompagnato la figlia a morire“, spiegano ancora le motivazioni della sentenza.

