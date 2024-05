Oltre 70mila gli iscritti alle due date in programma. I posti a concorso quest'anno sono 20.867

Cento minuti per rispondere a 60 domande: gli aspiranti 71.508 camici bianchi, oggi, martedì 28 maggio, si metteranno alla prova per tentare di diventare studenti di Medicina. I posti a concorso quest’anno sono 20.867. Per il prossimo anno accademico, dunque, si è arrivati a raddoppiare i posti messi a concorso rispetto al 2103 quando erano più o meno 10mila.

Sono due le date in programma per il test di accesso: la prima martedì, la seconda il 30 luglio. Lo scorso 5 maggio, il Mur aveva comunicato che era disponibile online il database da cui verranno estratti i quesiti per i test di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Il database realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca, contiene tutte le 3500 possibili domande e relative risposte per le prove del 28 (Medicina) e 29 (Veterinaria) maggio 2024.

I quiz vertono, infatti, sulle cinque materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica) e consentono di filtrare le domande per argomento e parola chiave. Le domande saranno 5 di logica, 23 di biologia, 15 di chimica, 13 in totale tra fisica e matematica. Le altre domande, invece, riguarderanno il percorso di studio degli anni precedenti. Ogni risposta giusta vale 1,5 punti, per ogni risposta sbagliata vengono tolti 0,4 punti, ogni risposta non data vale 0 punti.

