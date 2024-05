Polizia impegnata a fare chiarezza sull'incidente per accertare le responsabilità. Sospesi tutti gli appuntamenti in programma

Un 40enne, secondo pilota dell’elicottero del 118, è morto dopo essere stato investito da un’autocisterna, in fase di manovra, all’aeroporto di Preturo mentre erano in corso le iniziative per la manifestazione ‘Air show’. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, indaga la polizia dell’Aquila, impegnata a fare chiarezza sull’incidente per accertare le responsabilità. Alle ore 12 era previsto il sorvolo delle Frecce tricolori, ma gli appuntamenti dell’Air show sono stati tutti sospesi.

Lombardo il pilota del 118 morto in incidente Air show

È Paolo Dal Pozzo, 41enne di Varese, pilota di elicottero del 118, l’uomo morto nell’incidente avvenuto stamane all’aeroporto di Preturo dell’Aquila dov’é in corso la manifestazione ‘Air show’ con le Frecce tricolore che avrebbero dovuto sorvolare l’area a mezzogiorno di oggi. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo è stato investito e schiacciato da un’autocisterna, in fase di manovra, in un angolo cieco dell’area dello scalo mentre si procedeva al rifornimento di carburante per i velivoli. Sul posto indaga la polizia. Restano gli stand della manifestazione mentre gli organizzatori stanno decidendo cosa fare per il programma della giornata di domani, in cui è prevista l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, alle 12. Per oggi, nel rispetto della vittima, le iniziative sono state sospese. Dal Pozzo, esperto di manutenzione e formazione al volo, lavorava per la società Avincis che gestisce il servizio di elisoccorso del 118 per le Asl abruzzesi.

Marsilio: “Vicini a famiglia pilota 118 morto in Air show”

“La tragica notizia che ha sconvolto quella che doveva essere una giornata di festa all’Aquila rende tristi tutti noi. A nome personale dell’intera giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia del pilota del 118 che ha perso la vita all’aeroporto di Preturo” ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, riferendosi alla morte di un pilota di elicottero del servizio di soccorso 118, avvenuta oggi nel corso della prima giornata della manifestazione ‘Air show’ di Preturo dell’Aquila. L’uomo, 41enne originario di Varese, è rimasto schiacciato da un’auto cisterna in manovra nello scalo.

