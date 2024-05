Stando alle prime informazioni non è escluso che possa trattarsi di un senza fissa dimora

Il cadavere di un uomo è stato trovato incastrato nel cassonetto di raccolta dei vestiti a Canonica d’Adda, nel Bergamasco. Al momento non si conoscono le generalità dell’uomo: stando alle prime informazioni non è escluso che possa trattarsi di un senza fissa dimora rimasto incastrato nel tentativo di prendere dei vestiti.

L’uomo è stato trovato incastrato per metà all’interno del cassonetto per la raccolta dei vestiti usati nell’isola ecologica di via dell’Artigianato. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe entrata nell’isola ecologica tra la chiusura di sabato e la riapertura di stamattina, quando poi è stato trovato. Al momento non è chiaro quando sia avvenuto il decesso. Sono in corso le operazioni di identificazione dell’uomo, rinvenuto senza documenti. Il corpo è stato portato al Papa Giovanni XXIII dove sono in corso le operazioni di identificazione.

In corso identificazione

Avrebbe tra i 30 e i 40 anni l’uomo trovato morto incastrato in un cassonetto dei vestiti usati a Canonica d’Adda, nel Bergamasco. È ancora in corso l’identificazione della vittima che dalle prime indicazioni dovrebbe essere straniera. Sul corpo non sono stati ritrovati documenti.

