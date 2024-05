Sohaib Teima era stato arrestato lo scorso 10 aprile sulla base di un mandato europeo

La Corte d’Appello di Grenoble in Francia ha concesso l’estradizione in Italia di Sohaib Teima, 21enne italo-egiziano di Fermo, sospettato di aver ucciso la sua compagna, la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne, trovata morta lo scorso 5 aprile in una chiesa abbandonata nella frazione Equilivaz di La Salle in Valle d’Aosta. Lo conferma a LaPresse Lucia Lupi, legale del giovane. Teima era stato arrestato in Francia lo scorso 10 aprile sulla base del mandato d’arresto europeo spiccato nel nostro Paese.

