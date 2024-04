Il locale è stato sequestrato e la titolare, una donna cinese, è stata denunciata per lesioni colpose gravissime

Una donna italiana di 51 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano dopo aver ingerito un detergente per lavastoviglie che le è stato servito al posto del vino mentre stava cenando in un ristorante di via Antonio Carlone, sabato sera, in zona Lorenteggio. Il locale è stato sequestrato e la titolare, una donna cinese, è stata denunciata per lesioni colpose gravissime.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la vittima stava cenando al tavolo con il compagno quando alla richiesta del terzo calice di vino il personale le ha versato un liquido direttamente da una bottiglia. All’interno, secondo quanto accertato, non c’era però del vino. La cliente se n’è però accorta solo dopo averla ingerita, si è sentita male e ha cercato di vomitare. Una volta in ospedale, le sono state riscontrate lesioni al cavo orale, alla lingua, all’ugola e all’esofago. Non è in pericolo di vita, ma i danni potrebbero essere permanenti. La titolare del ristorante si sarebbe invece giustificata dicendo di aver segnato con un nastrino la bottiglia con il detersivo, che sarebbe stata portata al tavolo della cliente solo per sbaglio.

