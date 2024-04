Non ci sarebbero feriti legati al rogo

Un incendio si è sviluppato stamattina attorno alle 6 all’ospedale Santa Chiara di Trento. A quanto si apprende, i vigili del fuoco del corpo permanente del capoluogo sono entrati in azione in modo tempestivo riuscendo a contenere e domare le fiamme. In corso gli accertamenti per determinare le cause che hanno scatenato il rogo. Non è stato necessario evacuare alcun paziente e a quanto viene riferito dalle forze dell’ordine, presenti sul luogo dell’incendio, non ci sarebbero feriti. “Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato domato in pochissimo tempo e questo ha permesso di evitare altri e danni. E soprattutto non c’è stato alcun problema per le persone”, ha spiegato l’Assessore alla Salute della Pa di Trento.

