Il fermato è un cittadino tunisino di 30 anni di nome Abdelkader Louati

Gli investigatori del distretto di polizia del Casilino di Roma hanno fermato uno dei presunti stupratori della ventenne adescata su Instagram e portata con l’inganno in un appartamento dove, denuncia la giovane, sarebbe stata abusata da due persone. Le violenze, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbero avvenute all’interno di una casa in zona Tor Bella Monaca, dove il fermato, di nome Abdelkader Louati, cittadino tunisino di 30 anni, avrebbe condotto la ragazza, per poi abusare di lei insieme a un complice. Il fermato è stato portato nel carcere di Regina Coeli in attesa della convalida.

