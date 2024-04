Contatti tra polizia e manifestanti contro la Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli al Castello del Valentino

Contatti tra polizia e studenti che manifestano contro la Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli al Castello del Valentino a Torino. All’evento che si svolge nella sede della facoltà di Architettura del Politecnico sono attesi i ministri Tajani, Lollobrigida, Pichetto, Bernini, e il presidente della Regione Cirio.

Il corteo dei manifestanti, che protestano con bandiere palestinesi e uno striscione ‘Fuori i sionisti dall’università. Bernini, Tajani, Lollobrigida non vi vogliamo’ è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa. Il gruppo composto da una cinquantina di persone, tra le quali esponenti del collettivo Cambiare Rotta, ha provato ad aggirare il cordone spostandosi poi ai Murazzi.

Feriti tra studenti e forze dell’ordine

Due feriti tra i manifestanti e quattro contusi tra gli agenti della Squadra mobile di Torino per i respingimenti e le tensioni che si sono registrate nel corso delle proteste per la Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli in corso al Castello del Valentino.

I manifestanti protestano con bandiere palestinesi e lo striscione con la scritta ‘Fuori i sionisti dall’università. Bernini, Tajani, Lollobrigida non vi vogliamo’ è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata