Circondato e colpito con bastoni e tirapugni da un gruppo di circa venti ragazzini

Circondato e picchiato con bastoni e tirapugni da un gruppo di circa venti ragazzini. La vittima dell’aggressione, avvenuta nella villa comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) nella tarda serata di domenica 21 aprile, è un 14enne. Dopo l’aggressione il ragazzo è stato portato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato giudicato guaribile con prognosi di 15 giorni per un trauma cranico e contusioni multiple.

Il 14enne, accompagnato dalla madre, si è recato ieri pomeriggio nella stazione dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano per denunciare l’accaduto. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai componenti della baby gang, alcuni dei quali, secondo quanto emerso, risiederebbero nel quartiere Ponticelli di Napoli, zona orientale della città, non lontano dal comune di San Giorgio a Cremano. Sul luogo dell’aggressione non sono presenti impianti di videosorveglianza.

