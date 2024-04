La ventenne di Cologno Monzese fu assassinata in casa, nel sonno, la mattina del 29 luglio 2023

La prima Corte d’Assise di Monza ha condannato a 24 anni di carcere Zakaria Atqaoui per l’omicidio dell’ex fidanzata Sofia Castelli, la ventenne di Cologno Monzese assassinata in casa, nel sonno, al mattino del 29 luglio 2023. La Corte, presieduta da Carlo Ottone De Marchi, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti sulle contestate aggravati respingendo le richieste della pubblico ministero Emma Gambardella, che nella requisitoria aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Al termine della lettura del dispositivo la madre di Sofia Castelli, Daniela, è scoppiata in lacrime abbracciando il padre Diego, tra lo sgomento e la rabbia degli amici della ragazza.

