I militari che hanno perso la vita si chiamano Francesco Pastore e Francesco Ferraro

È risultata positiva all’alcol e non negativa alla cocaina, in attesa del test tossicologico di secondo livello, la donna alla guida del Suv che sabato notte ha travolto e ucciso i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro a Campagna, nel Salernitano. Da quanto si apprende gli esiti definitivi dei test tossicologici sono attesi per domani.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha commentato sui social la notizia dell’incidente avvenuto a Salerno che ha provocato la morte di due carabinieri e nel quale è coinvolta una donna risultata positiva ai test tossicologici. “Con nuovo codice strada via patente a chi guida sotto effetto droga” scrive il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture sui social.

Pastore originario di Manfredonia: lutto cittadino il giorno dei funerali

Lutto cittadino nel giorno dei funerali del maresciallo dei carabinieri, Francesco Pastore, 25 anni, morto assieme all’appuntato Francesco Ferraro, nell’incidente stradale avvenuto a Campagna, nel Salernitano. Pastore era originario di Manfredonia (Foggia) ed era figlio di un carabiniere in servizio a San Giovanni Rotondo. “Esprimo a nome della città di Manfredonia e mio personale il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane carabiniere di Manfredonia Maresciallo Francesco Pastore e del suo collega Appuntato scelto Francesco Ferraro. In questo doloroso momento, un pensiero di vicinanza va anche all’Arma dei carabinieri, per il prezioso servizio che quotidianamente assicura a difesa dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese”, dice il commissario straordinario del Comune di Manfredonia, Rachele Grandolfo. “Per il giorno 9 aprile, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane carabiniere manfredoniano, sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di vicinanza e di partecipazione al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del proprio caro”.

