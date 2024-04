L'incidente stradale tra Eboli e Campagna

Due carabinieri sono morti in un grave incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica lungo la strada statale che collega Eboli e il comune di Campagna, in provincia di Salerno. La vettura dei militari, che erano di servizio presso la stazione di Campagna, è stata centrata da un suv Range Rover bianco andando completamente distrutta e non lasciando scampo ai due occupanti. Ferito gravemente anche un terzo carabiniere che si trovava a bordo della vettura di servizio. Dopo lo scontro, il suv ha colpito un altro veicolo sul quale viaggiava un anziano, rimasto ferito. Anche gli occupanti del suv hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale.

