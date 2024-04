Si indaga sulle cause del rogo

Un uomo è morto nell’incendio scoppiato nella sua abitazione a Cagliari. La sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto la chiamata per incendio abitazione in via San Rocco intorno a mezzanotte e mezza. È stata inviata una squadra dal distaccamento cittadino, un’autobotte un Carro Autorespiratori ed una terna dalla sede Centrale del Comando di Viale Marconi. All’interno è stato trovato il corpo privo di vita di un uomo. Le operazioni di messa in sicurezza – difficili per la presenza di quantità di materiale accatastato all’interno della casa – sono terminate intorno alle 6, si indaga sulle cause.

