Le vittime avevano 14 e 15 anni. Stavano giocando all'interno del vecchio edificio

Stavano giocando in una casa diroccata alla periferia di Nuoro, nella zona di Badu ‘e Carros, in via Pasquale Dessanay. All’improvviso, il solaio del vecchio edificio è crollato travolgendo i due ragazzini di 14 e 15 anni, Patrick Zola e Ethan Romano, non lasciando loro scampo.

L’allarme, da quanto si apprende, è stato dato dalla mamma di uno dei due ragazzini: i vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati immediatamente sul luogo della tragedia insieme al personale del 118, con un’ambulanza medicalizzata di Nuoro e un mezzo di base a Oliena, ma per le due piccole vittime non c’è stato nulla da fare.

