La vittima è Sergio Vannini, 63 anni, originario di Bono. Non si sa se si sia trattato di un malore o una tragica fatalità

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì a Buddusò, in Gallura. Sergio Vannini, operaio di 63 anni originario di Bono, in provincia di Nuoro, ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone in una azienda agricola alla periferia del centro gallurese. Gli operatori dell’elisoccorso del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non si conoscono per il momento le cause della caduta, se sia stata dovuta a un malore oppure a una tragica fatalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Buddusò e Alà dei Sardi, e il personale dello Spresal della azienda sanitaria della Gallura, chiamati ad accertare le cause dell’ennesimo incidente sul lavoro.

