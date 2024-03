Aveva sintomi associati alla malattia, tra cui febbre, dolore osseo e retrorbitale e rash cutaneo

Il caso di un paziente positivo al virus Dengue è stato rilevato all’ospedale policlinico San Martino di Genova. Si tratta di un ragazzo argentino di ritorno da un viaggio nel paese d’origine, che si è presentato autonomamente in ospedale riferendo di avere sintomi associati alla malattia, tra cui febbre, dolore osseo e retrorbitale e rash cutaneo. Il giovane, che con ogni probabilità è stato punto da una zanzara infetta in viaggio, dopo gli accertamenti necessari è stato già dimesso dall’ospedale.

Bassetti: “Divulgazione ha funzionato, ora disinfestazioni”

“Nella Clinica malattie infettive di Genova abbiamo diagnosticato un caso di dengue in un ragazzo argentino di ritorno dal paese di origine. Aver fatto divulgazione sulla dengue in questi primi due mesi del 2024 ha funzionato”. Lo afferma via social il direttore della Clinica di infettivologia dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, intervenendo sul caso di dengue diagnosticato in queste ore.

“È stato, infatti, lo stesso paziente a contattarci e a presentarsi in ambulatorio – sottolinea Bassetti -, dicendo che aveva i sintomi che aveva ascoltato in tv e sui social. Un plauso quindi va a tutti, dal ministero ai divulgatori che hanno spiegato che esiste un problema in Sud America. Ora sarà importante partire presto con la disinfestazione e i larvicidi che, ricordiamolo, sono in capo alle amministrazioni locali”.

