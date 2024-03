In corso gli accertamenti per capire le cause scatenanti del rogo

I vigili del fuoco di Biella sono intervenuti in un appartamento dove i vicini di casa avevano segnalato la fuoriuscita di fumo denso e nero: all’interno hanno trovato due materassi in fiamme e sono riusciti a spegnere l’incendio. Gli occupanti dell’appartamento, almeno due secondo quanto si apprende, erano già riusciti a uscire: uno di loro è stato accompagnato in pronto soccorso per le ferite riportate. In corso gli accertamenti per capire le cause scatenanti del rogo.

