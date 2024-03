E' successo a Liscate. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele

Grave infortunio sul lavoro questa mattina nel milanese: un 22enne è rimasto ustionato a seguito dello scoppio di un serbatoio nell’officina della concessionaria AutoGabetta, in via Curiel 31, a Liscate. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, con ustioni di secondo grado al volto e di primo grado alle mani. Sul posto l’automedica e l’ambulanza del 118, intervenuti intorno alle 11.30, oltre alla polizia locale.

