La bomba rinvenuta in un campo

È stato disinnescato dagli artificieri del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo l’ordigno bellico americano – risalente alla Seconda guerra mondiale – rinvenuto in un campo di Santa Ninfa, in provincia di Trapani. La bomba conteneva 150 chilogrammi di esplosivo. Caricata su un mezzo dell’Esercito, è stata trasportata in una cava, dove è stata scavata una buca. L’ordigno è stato poi fatto brillare in sicurezza.

