La popolare blogger ha lanciato l'allarme in un post Instagram insieme alla zia

La blogger e presentatrice televisiva di programmi di cucina Benedetta Rossi lancia l’allarme sui social per la truffa telefonica del finto incidente. In un video postato sul suo account Instagram, la popolare cuoca appare insieme alla zia Rosella. Quest’ultima racconta di essere stata contattata al telefono da due persone che si spacciavano per carabinieri, che le dicevano che uno dei figli aveva investito una mamma e la sua figlia piccola sulle strisce pedonali con l’auto. Sfruttando lo stato di panico della donna, poi, le chiedevano dei soldi dicendo che sarebbero serviti al figlio, e se li facevano consegnare. Ma era tutto falso e si trattava solo di una truffa ben elaborata. “Lei è stata molto male e si è sentita stupida ma ha messo da parte la vergogna per fare questo video insieme a me e per poter informare più persone possibile. Se avete delle persone che secondo voi potrebbero essere vittima di un raggiro simile avvertitele e anche voi fate attenzione!“, scrive Rossi nella didascalia del post Instagram.

