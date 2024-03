E' accaduto questa mattina nel Cuneese

In mattinata i vigili del fuoco di Saluzzo, nel Cuneese, sono intervenuti a Savigliano in via Moreno per la messa in sicurezza di un’auto rimasta bloccata all’interno del passaggio a livello e urtata dal treno che stava sopraggiungendo. Non si sono registrati feriti, la linea ferroviaria è stata chiusa. Sono intervenute anche squadre dei vigili del fuoco Volontari di Savigliano e Racconigi, oltre a Polizia urbana e personale delle Ferrovie dello Stato.

