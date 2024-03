Foto dall'achivio - carabinieri Civitavecchia

Trovati a distanza di poche ore uno dall'altro nella località Murelle

Giallo in provincia di Viterbo, per due cadaveri ritrovati sulla spiaggia a Montalto di Castro. Secondo quanto apprende LaPresse, i due corpi sono stati trovati a distanza di poche ore uno dall’altro nella località Murelle e davanti ad un lido balneare. Non si esclude che i due possano essere due pescatori, caduti in mare questa mattina da una barca con la quale erano usciti al largo a pescare. Si tratterebbe di due sessantenni appassionati di pesca residenti nella zona. Sulla vicenda indagano la capitaneria di Porto e i carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia.

