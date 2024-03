Foto dall'archivio

Il legale a LaPresse: "continuo a essere seriamente convinto che Fatima non sia stata lanciata da quel balcone"

E’ stato confermato in appello l’ergastolo per Mohssine Azhar, il patrigno della piccola Fatima, morta dopo essere caduta dal balcone dell’abitazione dove viveva con la madre nel gennaio 2022 a Torino. Secondo le ricostruzioni, al momento della caduta fatale, la donna non era in casa mentre il patrigno era presente insieme ad alcuni amici. “Attendo la motivazione, continuo a essere seriamente convinto che Fatima non sia stata lanciata da quel balcone” commenta a LaPresse l’avvocato dell’uomo, Alessandro Sena, dopo la sentenza.

