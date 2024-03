E' accaduto a Mirafiori: la vittima colpita da due persone che si sono date alla fuga

Grave aggressione ieri pomeriggio a Mirafiori, Torino, dove un ragazzo di nazionalità italiana è stato aggredito da due persone che al momento sarebbero in fuga, non rintracciate. Sarebbe stata usata un’arma da taglio molto grande, che alcuni testimoni avrebbero descritto come un machete. Sul posto è intervenuta la polizia, oltre al 118. Le ferite del ragazzo sono state giudicate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita: si trova ricoverato al Cto.

Le indagini sull’accaduto sono già partite, ancora non è stato chiarito che arma sia stata utilizzata per colpirlo ma avrebbe riportato ferite d’arma da taglio. Nella notte sono state sentite diverse persone in questura.

