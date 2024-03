Foto di Cecilia Fabiano

La polizia ha evacuato il personale, intervenuto il cane-robot dei carabinieri

Allarme bomba al ministero della Cultura a Roma dove stamattina era in programma l’incontro tra il ministro e il mondo della cultura. Secondo quanto apprende LaPresse sul posto, in mattinata sarebbe arrivata una telefonata anonima che ha avvisato della presenza di un pacco bomba all’interno dell’edificio. La polizia ha evacuato il personale che è stato allontanato e mandato verso via del Corso. Attualmente la zona è tutta deserta. Intervenuto Saetta, il primo cane robot del Nucleo Artificieri dei Carabinieri. Dopo le indagini del caso, l’allarme si è poi rivelato falso: il cane robotico ha analizzato uno zainetto, che però si è scoperto appartenere a uno dei dipendenti.

L’evacuazione del personale

Una telefonata è arrivata al centralino per avvertire della presenza di un ordigno. Secondo quanto appreso da LaPresse una voce maschile avrebbe detto all’impiegata che ha raccolto la telefonata “uscite tutti, chiamate gli artificieri“. A quel punto è scattato il piano di sicurezza. In quel momento, nella sala Spadolini, era in corso “Verso il primo codice dello spettacolo”, un’iniziativa coordinata dal sottosegretario Gianmarco Mazzi. A quel punto tutte le persone presenti nell’edificio di via del Collegio Romano sono state fatte evacuare, mentre Polizia e Carabinieri hanno provveduto a isolare la zona fino a piazza San Macuto.

Sangiuliano: “Ricevute su Facebook minacce in lingua araba”

“Ho ricevuto delle minacce su Facebook in lingua araba, per le quali ho fatto regolare denuncia all’autorità giudiziaria”, ma “questo non significa che ci sia alcuna connessione” con l’allarme bomba scattato stamani al ministero della Cultura. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ai cronisti davanti alla sede del dicastero, in via del Collegio. Sangiuliano ha anche ricordato che “nei mesi scorsi sono comparse delle scritte in arabo sul muro vicino al ministero”, per le quali è stata fatta regolare segnalazione alle forze dell’ordine. Il ministro stamani era all’università Luiss per una commemorazione quando è stato avvisato dell’allarme bomba al ministero.

