C'è una persona ferita, soccorsa dal personale sanitario

Crollo in un’abitazione nella tarda mattinata di oggi a Romano Canavese, nella provincia di Torino, causato da un’esplosione: soccorsa dal personale sanitario una persona. Sono in atto ricerche, anche con le unità cinofile, da parte dei vigili del fuoco per escludere l’eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte nel cedimento.

