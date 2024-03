In queste ore si registrano diversi disagi anche in altre parti della Sardegna

Per un improvviso cedimento dell’asfalto la strada provinciale 71, che collega Samugheo a Busachi, in provincia di Oristano, è stata chiusa al traffico al km 7+200. I vigili del fuoco di Oristano hanno ricevuto una richiesta di intervento per una verifica sulla SP71 al confine dei territori di Busachi e Samugheo. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Abbasanta.

Dopo un accurato sopralluogo, in cui è stato rilevato un cedimento di oltre 50 centimetri del piano stradale, la circolazione è stata chiusa. Il maltempo, infatti, da ore imperversa anche nell’Oristanese, mettendo in difficoltà la circolazione veicolare sulle già martoriate strade provinciali e anche quelle comunali e rurali. Sul Monte di Seneghe ha ceduto una parte della strada di Perdabba,che porta alla località Funtanas.

Il maltempo però sta provocando in queste ore diversi disagi in altre parti dell’isola, con danneggiamenti alle infrastrutture viarie. Il centro funzionale decentrato di Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta gialla sino alle 15 di oggi, con un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, praticamente in buona parte dell’isola. Nel frattempo, a causa del mare forza 9, il traghetto Moby che opera sulla tratta Genova-Porto Torres è stato dirottato su Olbia. Lunedì mattina sono anche saltate quattro corse dei collegamenti tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, regolarmente ripresi nel pomeriggio.

