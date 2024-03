La donna Salis è detenuta in Ungheria da un anno con l'accusa di aver aggredito dei militanti neo fascisti

“Sono due casi completamente diversi, Chico Forti è lì da 24 anni, speriamo non duri così tanto per Ilaria”. Così il padre di Ilaria Salis, a margine dell’incontro pubblico “Diritti senza confini” all’Università Roma Tre, commenta il ritorno in Italia di Chico Forti dopo 24 anni di detenzione in un carcere della Florida. Ilaria Salis è detenuta in Ungheria da un anno con l’accusa di aver aggredito dei militanti neo fascisti.

