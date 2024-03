Al via l’udienza di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi

“Non è ancora stata fatta giustizia”. Lo ha detto Azouz Marzouk, al suo arrivo al tribunale a Brescia per l’udienza di revisione del processo della strage di Erba, a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba. I due coniugi, nel 2011, sono stati condannati all’ergastolo, in via definitiva, per la morte di quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I due sono accusati anche del tentato omicidio di Mario Frigerio, marito di Cherubini, e unico sopravvissuto alla mattanza per una malformazione alla carotide. Marzouk è il padre del piccolo Youssef e marito di Raffaella Castagna. “Non sono stati loro – ha affermato – lo avevo già detto. Per me sono innocenti, ma decideranno loro”. Emozionato? “Direi di sì”, ha detto.

