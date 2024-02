Il virologo difende le domande, studenti all'attacco. Una testimonianza live a Radio Deejay racconta un suo vecchio esame

Nessuna parola da Roberto Burioni sui social, sulle polemiche nate dopo la notizia che solo pochissimi studenti su oltre 400 hanno passato il pretest per il suo esame all’Università. Il virologo ha però ricondiviso un articolo con l’intervista di Corriere a Giacomo Gorini, che dichiara di essere un suo ex studente che fu bocciato ma che ora lavora all’estero nel campo di studio scelto. “Anche a me alcuni professori hanno cambiato la vita” dice Burioni, citando poi Antonio Sanna e Massimo Clementi. Burioni è Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Dottore di Ricerca in Scienze Microbiologiche e Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Questa è la parte più bella del mio fantastico lavoro. Che io faccio con passione, perché anche a me alcuni professori hanno cambiato la vita.

E di due faccio il nome: Antonio Sanna e Massimo Clementi.

Non tutti, però, sono convinti che il metodo di insegnamento del virologo sia fallimentare. Una sua ex studentessa, ad esempio, ha contattato Il terzo incomodo, il programma di Radio DEEJAY con Francesco Lancia e Chiara Galeazzi, per dare la sua testimonianza. E poi è arrivato anche un messaggio audio dello stesso Roberto Burioni. Scopri cosa hanno detto nel video qui sotto.

La testimonianza dell’ex studentessa

Durante la puntata de Il terzo incomodo su RAdio Deejay di martedì 27 febbraio, un’ex studentessa di Roberto Burioni si è collegata telefonicamente per dare la sua testimonianza. La ragazza ha dichiarato in radio di aver sostenuto l’esame tempo fa: un esame da lei ritenuto molto difficile ma, ha raccontato, lei ha preso poi il massimo dei voti e ha un buon ricordo del professor Burioni. Poco dopo lo stesso Burioni ha inviato un audio alla trasmissione rispondendo alla studentessa (chiamata Lavinia).

Gli argomenti del test

Proprio Burioni aveva postato su Instagram, prima dell’esame, un elenco di temi che sembra siano poi stati al centro dell’esame stesso, scrivendo “in bocca al lupo” per la sessione d’esame a venire.

