Il procedimento riguardante il generale dell'Esercito è legato all'inchiesta sul peculato e sulla truffa

É stata disposta dall’ufficio del personale dello Stato maggiore dell’Esercito la sospensione di 11 mesi per il generale Roberto Vannacci, indagato in due procedimenti uno nel quale è sospettato di peculato e truffa nei confronti dello Stato e in un’altra vicenda che riguarda invece una accusa di istigazione all’odio razziale attraverso il suo libro. Lo confermano a LaPresse fonti legali dell’alto ufficiale. Il procedimento di sospensione è legato all’inchiesta sul peculato e sulla truffa.

