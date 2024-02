Lo stabile è stato posto sotto sequestro

Una persona è deceduta nel rogo che questa notte ha coinvolto un appartamento a Livorno, in via Città del Vaticano, attorno alla mezzanotte e mezza. Si aggrava il bilancio dell’incidente. L’asl informa infatti che una delle persone ricoverate, Malco Santini di 60 anni, è deceduta subito dopo il ricovero.

Sono state sette (e non tre come risultava in un primo momento) le persone tratte in salvo dei vigili del fuoco e portate in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Una persona, un uomo di 60 anni circa, è al momento in rianimazione all’ospedale di Livorno in gravi condizioni. Una persona, una donna di 80 anni circa, è stata porta in Medicina d’urgenza. Due persone, un uomo e una donna di 60 anni circa sono in state condotte in buone condizioni al Pronto soccorso con possibile dimissione già in giornata. Le altre due persone sono già state dimesse. A spegnere il rogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con 2 auto pompa serbatoio, autoscala, una auto botte pompa e il carro aria. L’incendio é divampato al primo piano, ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Tutti gli appartamenti della scala interessata sono stati evacuati.

La vicenda

A mezzanotte e mezza circa i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti in via Città del Vaticano per un incendio in appartamento. Sono intervenute due squadre con 2 auto pompa serbatoio, autoscala, una auto botte pompa e il carro aria. L’incendio é divampato al primo piano, ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Tutti gli appartamenti della scala interessata sono stati evacuati e sette persone sono state tratte in salvo dagli appartamenti completamente invasi dal fumo e poi affidate al personale del 118 per le cure del caso. Gli appartamenti del civico sono stati posti sotto sequestro dai vigili del fuoco, come disposto dal Magistrato. Sul posto i carabinieri, vigili urbani, protezione civile, e il sindaco di Livorno, oltre al personale del 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata