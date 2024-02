Erano in corso di esecuzione lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di oggi in una zona di campagna a Stornara, in provincia di Foggia: a perdere la vita un ragazzo di 23 anni. Stando a quanto si apprende, il giovane sarebbe rimasto schiacciato dal peso del terreno franato dopo l’esecuzione di uno scavo. Erano in corso di esecuzione lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione. Inutili i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

