Foto dall'archivio

Sembra che il ragazzo fosse in ritardo e abbia attraversato i binari: era ospite di una comunità per minori

Tragedia alla stazione ferroviaria di Felizzano nell’Alessandrino: un ragazzino è stato investito da un treno, probabilmente in partenza, ed è morto. Secondo le prime ricostruzioni era senza documenti e sembra fosse un minore. L’età precisa e l’identità del giovane non sono ancora state appurate ma i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno constatato il decesso. Sul caso procede la Polfer.

Secondo le prime informazioni date da alcuni testimoni ai sanitari, sembra che il ragazzo fosse in ritardo e abbia attraversato i binari. Gli investigatori però non escludono alcuna ipotesi, neanche quella di un gesto anticonservativo.

Poco dopo le 7 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Felizzano e Solero. Trenitalia ha fatto sapere che i treni sono ancora sospesi in questo momento, perché è ancora in corso l’intervento dell’autorità giudiziaria sul posto. I treni Intercity e Regionali – dice Trenitalia – possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03) termina la corsa ad Asti alle ore 7:31.

La vittima era ospite di una comunità per minori

Era ospite di una comunità per minori il ragazzino investito e ucciso da un treno questa mattina a Felizzano, nell’Alessandrino. Lo confermano a LaPresse fonti qualificate. Secondo le prime informazioni era di origini egiziane. Sul caso procede la Polfer: l’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7, sembra che il ragazzino abbia attraversato i binari poiché era in ritardo e un treno in partenza lo abbia investito: sarebbe morto sul colpo, inutili i soccorsi del 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata