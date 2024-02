Il Comune ha attivato le misure anti-inquinamento fino a mercoledì

Una coltre di smog avvolge la città di Torino nella mattinata di mercoledì 21 febbraio. Anche nel capoluogo piemontese, così come a Milano e in varie città della Pianura Padana, negli ultimi giorni le polveri sottili hanno superato le soglie di legge: sono quindi state attivate, almeno fino a mercoledì, le misure antismog del Comune con il blocco dalle 8 alle 19 della circolazione dei diesel fino a Euro 5. E proprio a Torino lo smog, dal prossimo 18 giugno, entrerà anche nelle aule dei tribunali: inizierà il processo a carico, tra gli altri, degli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino, per inquinamento ambientale colposo per non aver adottato, negli anni del rispettivo mandato, misure sufficienti a contenere i livelli di micropolveri nell’aria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata