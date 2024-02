Da martedì sulla città sono scattate le misure antismog come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti

Una densa coltre di foschia scura avvolge la città di Milano da settimane, il dato registrato da Arpa sul capoluogo lombardo va da un minimo di 73 a un massimo di 122 microgrammi per metro cubo di polveri sottili. Per questo da martedì sono scattate le misure antismog come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante il giorno. Ecco la vista dal Duomo.

