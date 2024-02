Nel comune di Andrate è stata montata una vasca d'acqua

Un incendio boschivo in alta Valle Elvo, nel Biellese, è in corso da ieri. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per contenere le fiamme, ma il fronte dell’incendio è ancora molto ampio. Sul posto stanno operando quattro squadre da Biella e volontari da Cossato, oltre al Dos da Torino e alle squadre Aib. Nel comune di Andrate è stata montata una vasca d’acqua dove possono rifornirsi i canadair.

