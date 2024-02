La 61enne non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di 61 anni, Waltraud Kranebitter, è stata aggredita nella notte nel garage del suo condominio in via Cavour, a Bolzano. La donna, una fisioterapista, è stata trovata da un vicino con una ferita da taglio alla gola. L’uomo ha dato l’allarme, e la donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono sulle tracce dell’aggressore. Il tentato omicidio è avvenuto intorno alla mezzanotte.

