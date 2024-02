Un 63enne avrebbe sparato alla figlia malata con una pistola regolarmente detenuta

Uccide la figlia e si toglie la vita. Omicidio-suicidio ad Avellino, in contrada Bosco dei Preti. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, un uomo di 63 anni avrebbe ucciso la figlia, affetta da una grave patologia, utilizzando una pistola regolarmente detenuta. L’uomo si sarebbe poi suicidato. Sul posto in via Bosco dei Preti sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile della Questura di Avellino che hanno avviato le indagini.

