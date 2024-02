Altri presenti al presidio nei pressi della capitale si sono accodati alle parole, chiedendo che il governo intervenga fattivamente sulla questione

“Stamattina ho dato le dimissioni dal direttivo del CRA insieme ad altri tre componenti”. Lo afferma un ex membro apicale del gruppo guidato da Danilo Calvani che preferisce restare anonimo. “La cosa scatenante è stata la non chiusura ai gruppi di estrema destra che girano intorno Roma nelle manifestazioni programmate per giovedì”, aggiunge il rappresentante degli agricoltori, che sottolinea come al Circo Massimo “non ci saranno solo agricoltori”. “Noi personalmente siamo partiti da Grosseto in quanto abbiamo deciso che il gruppo di CRA non era affidabile”, ha quindi concluso l’agricoltore. Altri presenti al presidio si sono accodati alle parole, chiedendo che il governo intervenga fattivamente sulla questione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata