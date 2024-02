Foto di archivio

Il ferito è stato portato al Centro traumatologico ortopedico del capoluogo piemontese. Sull'accaduto sta indagando la polizia

Un uomo è stato colpito alla caviglia da un colpo di proiettile in via Monastir 8, a Torino. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi. Il ferito è stato portato al Centro traumatologico ortopedico del capoluogo piemontese. Sul luogo della sparatoria è presente la polizia che sta indagando.

Ieri sera, sempre in via Monastir (ai civici 8, 10 e 12), erano intervenuti i carabinieri dopo una chiamata al 112 per una lite tra due persone: giunti sul posto, alla vista delle sirene i due sono scappati. I militari hanno poi rintracciato uno dei due, denunciato insieme alla madre, intervenuta in suo aiuto, per resistenza a pubblico ufficiale.

