Ancora da chiarire quanto accaduto in un canalone a Schiocchi del Cerreto, nel comune di Ventasso

Il corpo di una donna anziana è stato trovato in una macchina caduta in un canalone in una zona di Schiocchi del Cerreto, nel comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. Sul corpo ci sarebbero ferite da arma da taglio. Nei pressi dell’auto anche il corpo di un uomo: sul posto il soccorso alpino che ha recuperato l’uomo con l’elisoccorso.

