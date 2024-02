I bambini saranno curati in Italia. Sull'imbarcazione ci sono anche 44 accompagnatori per i 18 piccoli pazienti

La Nave Vulcano della Marina Militare, che ha a bordo 18 bimbi palestinesi, è attraccata all’alba al Molo Garibaldi del porto di La Spezia. I piccoli saranno curati in Italia. A bordo vi sono 44 accompagnatori per i 18 piccoli pazienti. Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, è al molo dove è stato accolto dal capitano di vascello Lorenzo Bonicelli della Vita. Al molo è già presente anche la Croce rossa con le ambulanze per le prime cure ai piccoli quando saranno sbarcati.

Crosetto: “Benvenuti in Italia ai 18 bimbi palestinesi”

“Diamo il benvenuto in Italia ai 18 bambini palestinesi e ai loro familiari, arrivati oggi a La Spezia, a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare, a nome della Difesa, il personale medico del Qatar giunto oggi in Italia con Nave Vulcano, che ha collaborato con noi in questi mesi fornendo un prezioso supporto a bordo. L’instancabile lavoro della Difesa a favore di chi ha bisogno però non finisce qui. Nei prossimi giorni, infatti, con un volo speciale dell’Aeronautica Militare, verranno trasferiti in Italia altri bambini palestinesi dall’Egitto. Abbiamo inoltre dato disponibilità a costruire un ospedale da campo dell’Esercito per aiutare la popolazione civile che non è certo responsabile della guerra”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota per il rientro di Nave Vulcano e del personale sanitario interforze al porto di La Spezia.

