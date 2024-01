Alla guida dell'auto un uomo di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso

Un uomo di 78 anni e il nipote di 7 sono stati investiti da una Smart ieri in via livorno 36 a Roma. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Umberto I in gravi condizioni. Il 40enne alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso: è risultato negativo all’esame alcolemico. Sono tuttora in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

