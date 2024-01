L'assemblea, oltre a chiedere un incontro al sindaco di Roma Gualtieri, chiede anche di poter essere riconosciuta come una consulta permanente

Sono circa un centinaio gli artisti che sono accorsi a Largo Argentina a Roma per riunirsi in un’assemblea pubblica all’interno del Teatro Argentina: la polizia non ha permesso loro di entrare, si sono ritrovati all’esterno. L’assemblea, oltre a chiedere un incontro al sindaco di Roma Gualtieri (ottenuto per il 15 febbraio), chiede anche di poter essere riconosciuta come una consulta permanente che affianchi il lavoro della fondazione Teatro di Roma nella modifica dello statuto.”Qualcuno ci spieghi chi ha chiamato la polizia a chiudere uno spazio nostro”, ha affermato Vito Scalisi, presidente Arci Roma, riferendosi alla presenza delle forze dell’ordine schierate all’ingresso del Teatro, dove è contemporaneamente in corso una riunione del Cda della fondazione.

Le proteste sono nuovamente esplose a seguito della “perdita di fiducia – spiega ancora Scalisi – dopo la formalizzazione della nomina di De Fusco” a nuovo direttore del Teatro di Roma.

