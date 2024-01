La segnalazione, dopo la bonifica da parte degli esperti del nucleo antisabotaggio, è rientrata perché all'interno c'era soltanto della biancheria

Gli artificieri della questura di Roma, sono intervenuti, in pieno Centro storico in via dei Due Macelli, all’incrocio con via Capolecase, dopo la segnalazione di un trolley ritrovato sul marciapiede. La segnalazione però, dopo la bonifica da parte degli esperti del nucleo antisabotaggio, è rientrata perché all’interno della valigia c’era soltanto della biancheria.

