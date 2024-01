Ritrovato il corpo di un uomo con una ferita lacero contusa alla testa. Non si esclude l’omicidio

Giallo nel quartiere Trionfale a Roma. Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, con una ferita lacero contusa alla testa, è stato ritrovato nel perimetro dell’Istituto Scolastico Trionfale, in via Trionfale 7333. Sul posto la polizia. Non si esclude l’omicidio.

Ferita compatibile con corpo contundente o caduta

La ferita alla testa sul corpo trovato nel quartiere Trionfale a Roma nel cortile di un complesso scolastico sarebbe compatibile con un oggetto contundente ma anche con la caduta dall’alto, o defenestramento. Le indagini, condotte dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Roma, si stanno orientando sull’identificazione del corpo: la Scientifica, insieme al medico legale, sta ricostruendo la dinamica. Il magistrato ha disposto che i sanitari dell’ambulanza intervenuti descrivessero l’esatta posizione di come è stato rinvenuto il cadavere perché, per constatare il decesso, era stato spostato.

Il cadavere è di un 20enne

Il cadavere trovato nel cortile di una scuola nel quartiere Trionfale a Roma è di un ragazzo di 20 anni, italiano. Il corpo è stato rinvenuto ai piedi delle scale esterne dell’Istituto Comprensivo Trionfale in una zona che è comunque facilmente accessibile dall’esterno da una cancellata. A trovarlo, intorno alle 11, un impiegato dell’Istituto che stava uscendo dalla scuola. Gli investigatori della Mobile hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. In corso le indagini.

Secondo quanto apprende LaPresse, il giovane era arrivato in prossimità del luogo, dove è poi stato ritrovato cadavere, con una minicar grigia che è stata recuperata dagli agenti.

