Stamattina una veglia funebre nella camera mortuaria del policlinico di Tor Vergata

Nello stadio comunale di Valmontone, in provincia di Roma, i funerali di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola la notte di sabato 13 gennaio nel parcheggio del capolinea della metro C di Pantano. Inizialmente le esequie erano state programmate, sempre per domani nella parrocchia Ortodossa di Santo Stefano a Valmontone, ma per problemi di spazio, essendo previsti centinaia di partecipanti, l’amministrazione comunale di Valmontone ha messo a disposizione il campo sportivo di via dei Gelsi. La cerimonia è iniziata alle 14.30. In mattinata a partire dalle 11 si è invece tenuta una veglia funebre nella camera mortuaria del policlinico di Tor Vergata dove è stata portata la salma di Alex.

