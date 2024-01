L'incidente intorno alle 16:30 di lunedì

Diverse esplosioni sono state sentite verso le 16.30 di lunedì all’inceneritore di via Raibano, tra il comune di Coriano e quello di Riccione, in provincia di Rimini. Secondo quanto apprende LaPresse, dovrebbe essere esploso un nastro trasportatore. Ci sarebbero alcuni feriti: dalle prime informazioni dovrebbero essere 3, di cui uno grave. Sul posto anche un’eliambulanza, il 118 e i vigili del fuoco. È stata allertata anche Arpae per le analisi. La struttura è gestita da Herambiente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata